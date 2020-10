Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu IT-Sicherheit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu IT-Sicherheit:

"Die Achillesferse der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft wird noch nicht ausreichend geschützt.



Wenn es Angreifern gelingt, Krankenhäuser fast lahmzulegen, sollten alle Alarmglocken schrillen. Mehrere Schwachstellen müssen angegangen werden. Es mangelt an Standards, Haftungsregeln, schlagkräftigen Aufsichtsstrukturen. Hinzu kommt: Weil Innenminister Horst Seehofer selbst Sicherheitslücken ausnutzen will, um mit Staatstrojanern Kriminelle zu jagen, ist ihm gar nicht an einer unüberwindbaren Brandmauer der IT-Infrastruktur gelegen. Ohne Auffangnetz wäre das aber ein hochriskanter Drahtseilakt."/be/DP/he