Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Horst Seehofer/Bamf

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Horst Seehofer/Bamf:

"In dieser Rolle gefällt sich Innenminister Seehofer am besten: als Horst der Aufklärer.



Der jetzt bedingungslos im skandalumwitterten Bundesamt Bamf aufräumt. Glaubwürdigkeit dafür kann Seehofer bieten: Nach der Grenzöffnung 2015 war der damalige bayerische Ministerpräsident der lauteste innerparteiliche Kritiker der Zuwanderungspolitik von Kanzlerin Merkel. Doch die Heldenrolle dürfte für Seehofer zu groß sein. Wenn er jetzt der Bremer Außenstelle Asylentscheidungen verbietet, ist das nur Kosmetik. Seehofer muss es gelingen, das Amt so umzubauen, dass Asylbescheide nicht mehr manipuliert werden können. Die interne Kontrolle muss besser werden, und das Amt braucht fähiges Personal."/be/DP/he