Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Horst Seehofer

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Horst Seehofer:

"Man soll bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist.



Horst Seehofer, einst stolzer Ministerpräsident, hat das vor geraumer Zeit verpasst. Seither hatte er keinen guten Lauf, um es vorsichtig auszudrücken. Seine Zustimmungswerte sind jedenfalls im Keller und die seiner Partei auch. Umso hektischer versucht er jetzt, vor der Bayernwahl zu retten, was zu retten ist. Das weitgehend fruchtlose Sommertheater, das Seehofer und andere CSU-Granden der Republik im Streit um Asylfragen zugemutet haben, lässt sich aber nicht mal eben mit ein paar Sommer-Interviews und Bierzelt-Reden vergessen machen. Auch Markus Söder und andere CSU-Anführer sind für dieses Desaster mitverantwortlich. Doch Seehofer wird am Ende den Schwarzen Peter haben, wenn die CSU eine Wahlschlappe erleidet. Er wird's dann maßgeblich gewesen sein. Und er wird dann gehen müssen."/yyzz/DP/he