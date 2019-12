Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Green Deal

OSNBRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Green Deal

Ursula von der Leyen will die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen.



Es ist ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, mit großen Chancen, aber auch enormen Risiken. So sind die Veränderungen gewaltig, vor allem in den Ländern, die noch stark auf fossile und kaum auf erneuerbare Energien setzen. Zugleich soll der ökologische Umbau keine Jobs kosten, sondern neue schaffen und Wachstum fördern. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, global wettbewerbsfähig zu bleiben. Dennoch bietet der "Green Deal" der EU-Kommission die Chance zu einem gewaltigen Aufbruch. Die geplante massive Förderung technologischer Innovationen dient nicht nur dem Klima- und dem Umweltschutz, sie lässt auch jede Menge neue Produkte und Dienstleistungen erwarten, die sich weltweit vermarkten lassen.