Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gorch Fock

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Gorch Fock:

"Ein Land braucht Symbole, ebenso seine Streitkräfte.



Ein Segelschulschiff kann als solches dienen. Die Gorch Fock versinnbildlicht Härte, aber auch Eleganz, Mut und den Bedarf an Zusammenhalt und Seemannschaft, wenn man ein Ziel zumal unter schwierigen Bedingungen erreichen will. Von daher ist es eine gute Entscheidung, an der Bark festzuhalten. Das Schiff symbolisiert inzwischen aber weitere Dinge, die ebenfalls nicht in Vergessenheit geraten sollten. Das sind die Missstände bei der Beschaffung und Instandhaltung, die, wie sich eindrucksvoll zeigt, weit über die Gorch Fock hinaus eben keine Frage mangelnden Geldes sind, sondern stark auf einer Mischung aus Inkompetenz und Betrug, Anmaßung und Bürokratie, Korpsgeist und Gartenzaunmentalität fußen."/be/DP/he