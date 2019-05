Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Geordnete-Rückkehr-Gesetz

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Geordnete-Rückkehr-Gesetz:

"Es ist in Mode gekommen, Gesetze schon im Namen und im Entwurf als erfolgreich zu loben.



Neues Beispiel: das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz". Ob es hält, was es verspricht, steht freilich in den Sternen. In jedem Fall korrigiert werden sollte die Unterbringung Abzuschiebender in regulären Haftanstalten für Kriminelle. Denn so verwischt die Grenze zwischen Asyl- und Strafrecht; ein zweifelhaftes Signal an einem Tag, an dem der Bundestag auch über 70 Jahre Grundgesetz diskutiert hat."/al/DP/he