Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gaspreise

"Es war ein Anstieg mit Ansage, der auch politisch initiiert wurde.



Dass Verbraucher beim Heizen und Tanken tiefer in die Tasche greifen müssen, liegt auch am eingeführten CO2-Preis. Mit ihm sollen ja gerade die fossilen Energieträger teurer werden, um Sparanreize in Wirtschaft und Gesellschaft zu setzen. Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Zudem steigt die Nachfrage durch die starke Konjunktur. Das treibt die Preise zusätzlich und lässt insbesondere Menschen mit geringerem Einkommen noch mehr stöhnen. Die klimapolitische Verteuerung muss sozial abgefedert werden. Die Politik muss dafür sorgen, dass der Verbraucher real an anderer Stelle entlastet wird, indem beispielsweise das durch den Energiepreis eingenommene Geld verwendet wird, um andere Preise wieder zu senken."