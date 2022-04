Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Energiepreisen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Energiepreisen:

"Man spürt sie im Supermarkt, im Restaurant und an der Zapfsäule: Die auf 7,4 Prozent gestiegene Inflation macht immer mehr Menschen schwer zu schaffen. Und machen wir uns nichts vor, der Höhepunkt der Entwicklung ist womöglich noch gar nicht erreicht. Zentraler Unsicherheitsfaktor bleibt Wladimir Putin. Wer weiß schon, ob es beim Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien bleibt? Der russische Diktator ist derart skrupellos und unberechenbar, dass nichts mehr sicher ist, auch die Gasversorgung Deutschlands nicht. Und kommt es zu weiteren Engpässen, werden die Energiepreise noch weiter in die Höhe schießen. Spätestens, wenn seine Soldaten in die Defensive geraten, könnte Putin versucht sein, Energie auf breiter Front als Waffe einzusetzen."/kkü/DP/he