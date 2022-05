Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Energie/Windkraft

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Energie/Windkraft:

"Bis zu 300 Milliarden Euro will die EU bis 2030 investieren, damit sie nicht mehr auf Gas und Öl aus Russland angewiesen ist. Das hört sich nach viel Geld an, ist aber womöglich noch nicht genug. Zum Vergleich: Allein die "Energieinsel", eine Windkraftanlage, die Dänemark in der Nordsee bauen will, wird mit 28 Milliarden Euro veranschlagt, vorerst. Geplant ist ein "grünes" Kraftwerk für ganz Europa. Und das ist das Entscheidende: Die Dänen denken schon lange über die eigenen Grenzen hinaus. Denn klar ist: An die Stelle vorgestriger Kleinstaaterei, wie man sie in Deutschland noch pflegt, muss vertiefte Zusammenarbeit treten - mit gemeinsamen Investitionen, gemeinsamen Kraftwerken und gemeinsamen Energienetzen in der ganzen EU."/yyzz/DP/he