Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Deutsche Bahn

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Deutsche Bahn:

"Nach dem Rezept "Viel hilft viel" will die Bahn allein in diesem Jahr zwölf Milliarden Euro investieren, um pünktlicher und attraktiver zu werden.



Vom Bund als Eigentümer sollen 7,5 Milliarden Euro kommen; fehlen 4,5 Milliarden, die der Konzern selbst aufbringen muss. Aber wie soll das gehen angesichts des Schuldenbergs, der bis Jahresende auf rund 20 Milliarden Euro steigen wird? Bleibt nur das Tafelsilber, in diesem Fall die britische Konzerntochter Arriva; geschätzter Wert: 2,5 Milliarden Euro. Frisches Geld brächte der Bahn also entweder ein Börsengang oder gleich ein Verkauf, aber wie viel in Brexit-Zeiten unterm Strich tatsächlich in die Kasse käme, ist unsicher."/al/DP/he