Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Deniz Yücel

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Deniz Yücel

Der Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Korrespondenten Deniz Yücel sollte niemanden kaltlassen.



Präsident Recep Tayyip Erdogan nimmt immer unverhüllter diktatorische Züge an. Dessen unerträgliche Säuberungsaktionen haben ein Ausmaß erreicht, das die deutsch-türkischen Beziehungen extrem belastet. Hilflos wirkt die Beteuerung des Kanzleramts, man werde den als unschuldig geltenden Journalisten tatkräftig unterstützen. Wie denn? Für Sanktionen gibt es keine Handhabe. So ist das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei für Europa weit wichtiger als für Erdogan. Mit dem Pakt steht und fällt Angela Merkels Strategie, den Flüchtlingszuzug zu ordnen und zu stoppen. Die Zeiten, in denen Deutschland Einfluss auf die Türkei ausüben konnte, sind offenbar vorbei./yyzz/DP/zb