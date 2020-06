Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Tönnies/Fleischgipfel

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona/Tönnies/Fleischgipfel

Die Anzeichen verdichten sich, dass es doch die Lüftung war, die den massiven Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachthof begünstigt hat, und nicht der Werkvertrag.



Aber interessiert das noch? Die Debatte um den Werkvertrag-Einsatz in Schlachthöfen und den oft fragwürdigen Umgang mit ausländischen Arbeitern ist aufgegangen in einer politisch aufgeladenen Diskussion um die Tierhaltung. Den Schlachtern bleibt die Rolle der Statisten. Der Fleischgipfel von Bundesagrarministerium sowie den Landesressorts aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen am Freitag sollte zunächst ohne jemanden auskommen, der adäquat über die Situation der Arbeiter hätte Auskunft geben können. Es wurde dann wohl nachjustiert./yyzz/DP/mis