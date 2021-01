Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona-Lockerungen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona-Lockerungen:

"Es wäre illusorisch, auf eine baldige Rückkehr der Normalität zu hoffen.



Es wäre aber auch verheerend, würden Gesundheitsminister Spahn und Kanzlerin Merkel die Impfstoffknappheit als Begründung für weitere zehn Wochen "Augen zu und durch" nehmen. Denn die harten zurückliegenden Wochen zeigen Wirkung: Die Zahl der Neuinfektionen konnte gegenüber Ende Dezember um die Hälfte gedrückt werden. Die Inzidenz liegt unter 100, endlich! Und es ist höchste Zeit, trotz Mutationen an Strategien für verantwortbare Lockerungen zu arbeiten. Die Pläne in Schleswig-Holstein und Niedersachsen für einen regional angepassten und an verschiedene Kriterien gekoppelten schrittweisen Lockdown-Ausstieg sind das, was die Menschen brauchen. Daran sollten jetzt alle mitarbeiten."/yyzz/DP/he