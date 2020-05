Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Lockerungen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Lockerungen

Vermeintliche Normalität weicht schnell wieder dem Ausnahmezustand.



Das zeigt sich soeben in Leer. Dort haben sich zahlreiche Gäste in einem Restaurant mit Covid-19 infiziert. Das muss uns allen eine Warnung sein: Die Pandemie ist mitnichten besiegt. Das Risiko besteht in plötzlich und abrupt neu auftretenden Infektionsketten. Sich locker zu machen ist richtig. Corona auf die leichte Schulter zu nehmen ist es nicht. Dabei ist ein gewisses Lebensrisiko von den Bürgern selbst zu tragen. Niemand hindert sie daran, im Alltag auch dann noch Abstand zu halten und Mund-Nase-Masken anzulegen, wenn die Pflicht dazu entfällt./al/DP/zb