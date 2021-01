Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Lockdown

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona/Lockdown:

"Jetzt soll es ganz schnell gehen.



Schon am Dienstag wollen Kanzlerin und die meisten Länderchefs die Corona-Regeln weiter verschärfen. Zwei Gründe sprechen dafür. Der derzeitige Lockdown reicht nicht aus, um die Zahlen vor Ostern in den grünen Bereich zu drücken. Und er reicht schon gar nicht aus, um eine Eskalation zu verhindern, sollten sich die Mutationen bei uns ausbreiten. Niemand will sich später nachsagen lassen, er sei mit schuld daran, dass die Politik die Gefahr nicht rechtzeitig gebannt habe. Und doch bleibt es richtig, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil vor dem Lockdown-Überdruss und überzogenen Maßnahmen zu warnen. Wenn wir im Mai in einem wirtschaftlich ramponierten Land mit traumatisierten Kindern und ausgebrannten Eltern aufwachen, wäre nichts gewonnen."/yyzz/DP/he