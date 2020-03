Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Klöckner-Vorschlag

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Klöckner-Vorschlag:

"Unsere Gesellschaft steht vor einer der größten Herausforderungen seit 1945. Es gibt keinen Masterplan für den Weg aus der Krise.



Insofern hat Agrarministerin Klöckner recht, wenn sie betont, dass auch über unkonventionelle Strategien zur Krisenbewältigung nachgedacht werden muss. Das gilt nicht nur für die Landwirtschaft, aber eben auch hier. Volle Regale im Supermarkt sind keine Selbstverständlichkeit. Was heute nicht gepflanzt wird, kann morgen nicht geerntet und übermorgen nicht verkauft werden. Viele Menschen werden ihren Job verlieren, zumindest haben sie in nächster Zeit nichts zu tun. Warum nicht unbürokratische Zuverdienst-Möglichkeiten schaffen, wenn das Ansteckungsrisiko gering ist? In dieser Krise braucht es Kreativität, keine kleingeistigen Spötteleien."/yyzz/DP/he