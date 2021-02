Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona-Impfstoff Sputnik V

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona-Impfstoff Sputnik V:

"Als Russland am 11. August (!) 2020 meldete, als erstes Land per vorläufiges Schnellverfahren einen Impfstoff gegen Covid-19 registriert zu haben, war die Häme groß.



Von Fake und Propaganda war die Rede und, dass der Impfstoff nicht sicher sein könne, weil unzureichend getestet. Natürlich war es richtig, mit Vorsicht an die Sache zu gehen. Die Zahl von Testpersonen war winzig, weitergehende Studien sollten im laufenden Betrieb geschehen. Trotzdem darf angenommen werden, dass in der Skepsis im Westen auch politische Ablehnung und eine mangelnde Wertschätzung russischer Forschung und Russlands generell eine Rolle spielten. Spitzenleistungen im naturwissenschaftlichen, mathematischen und medizinischen Sektor hat nicht jeder auf dem Radar."