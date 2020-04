Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Exit-Strategie

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona/Exit-Strategie:

"Die meisten Bürger halten sich an die Ausgangsbeschränkungen, halten Enkel von den Großeltern fern, arbeiten unter widrigen Bedingungen, müssen Kurzarbeit und Schlimmeres in Kauf nehmen.



Vielen fällt langsam buchstäblich die Decke auf den Kopf. Es braucht ein Licht am Ende des Tunnels. Die Bundeskanzlerin hatte an den mündigen Bürger appelliert, mitzumachen und die weitreichenden Maßnahmen zu akzeptieren. Ihn jetzt aus Furcht davor, eine laute Debatte über den Plan danach könnte vorschnelle Erwartungen wecken, völlig im Ungewissen zu lassen kommt aber einer Entmündigung gleich."/yyzz/DP/he