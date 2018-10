Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Chinas Autobauern

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung":

"Als ob die deutschen Autobauer - wohlgemerkt selbst verschuldet - nicht schon genug Schlamassel am Hals haben: Jetzt zeigen ihnen auch noch die Chinesen, wie man richtig Geld verdient.



Bei einem Verkaufspreis von umgerechnet noch nicht einmal 10 000 Euro pro Auto behält der Geely-Konzern nach einer Dudenhöffer-Studie mehr als 1400 Euro netto in der Kasse - nicht schlecht. Der umtriebige Firmengründer und Hauptaktionär Li Shufu hat seinen Laden offenbar im Griff. Die Marke Volvo zum Beispiel hat er vor acht Jahren aus der Lethargie geweckt. Ford hatte die Traditionsmarke fast kaputtgespart. Li führte die Schweden an der langen Leine. Sie kreierten ein Erfolgsmodell nach dem anderen. Resultat: 18,4 Prozent Gewinn."