Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Bewerber/SPD-Vorsitz

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Bewerber/SPD-Vorsitz:

"Als die Kandidatur von Petra Köpping und Boris Pistorius für den SPD-Vorsitz bekannt wurde, winkten im Berliner Politbetrieb viele ab.



Für die zwei Landesminister aus Sachsen und Niedersachsen interessiere sich in der Hauptstadt niemand, zumal gerade mit Olaf Scholz ein Vizekanzler seinen Hut in den Ring geworfen habe. Wenn irgendein Niedersachse überhaupt Chancen habe, dann Ministerpräsident Stephan Weil. Wer so dachte, muss nun nachschlagen, wer eigentlich Klara Geywitz ist. Nach dem Nein von Stephan Weil und Lars Klingbeil kann das Tandem Pistorius/Köpping auf die Nominierung der SPD-Landesverbände in Sachsen und Niedersachsen setzen. Damit kann auch Berlin die vermeintlichen Provinzpolitiker nicht mehr ignorieren."/yyzz/DP/he