Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Automobilindustrie

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Automobilindustrie:

"Die Automobilproduktion in Deutschland sinkt, gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge in Deutschland zugelassen.



Der Widerspruch ist schnell erklärt: Viele der Wagen wurden nicht in Deutschland, sondern im Ausland hergestellt und dann importiert. Die Konsequenz: Ein Hersteller nach dem anderen hat bereits in den vergangenen Monaten einen massiven Jobabbau angekündigt, Zulieferer sind vermehrt in Kurzarbeit, die ersten haben Insolvenz angemeldet. Dabei ist es nicht nur der Technologiewandel, der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie überflüssig werden lässt. Hersteller sollten sich darauf einstellen, dass mit einem veränderten Blick auf Mobilität die Nachfrage langfristig nachlassen könnte."/zz/DP/he