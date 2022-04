Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Aus für Impfpflicht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Aus für Impfpflicht

Das Nein zum Impfpflicht-Kompromiss ist eine Niederlage besonders für Kanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach. Sie haben die Regierungskoalition nicht hinter sich bringen können. Drei Schlüsse lassen sich daraus ziehen: Die Ampel ist ein wackliges Bündnis, möglicherweise auch in anderen Fragen sind Mehrheiten unsicher. Zweitens: Am Ende ging es um parteitaktische Spielchen. Die Mehrheit kam nicht zustande, weil man der Ampel-Koalition eine Niederlage bescheren wollte. Drittens: Für die Pandemie-Bekämpfung im nächsten Herbst und Winter ist es fatal, dass nun jedes Instrument fehlt, um die Impfquote im Falle neuer Varianten per Impfpflicht zu erhöhen. Damit könnte ein nächster Winter der Beschränkungen drohen, wie ihn niemand noch einmal erleben will./kkü/DP/zb