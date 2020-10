Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Attentat vor Hamburger Synagoge

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Attentat vor Hamburger Synagoge:

"Wird wirklich alles Menschenmögliche zum Schutz der Juden in Deutschland getan? Allein in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hat es 696 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund gegeben.



Seit 2010 lag die Zahl solcher Delikte in jedem Jahr über 1200. Trotzdem konnte vor gut zwölf Monaten ein schwer bewaffneter Neonazi ungehindert die Menschen in der Synagoge von Halle in Todesangst versetzen. Erst seitdem gibt es dort permanente Polizeipräsenz. Mehr Schutz ist also möglich. Aber auch im vorbeugenden Kampf gegen Antisemitismus ist Luft nach oben. Viel wäre schon gewonnen, säßen nicht mehr Politiker wie Alexander Gauland im Bundestag, die Hitler und die Nazis als einen "Vogelschiss" in der deutschen Geschichte verharmlosen."/yyzz/DP/he