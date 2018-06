Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Asylstreit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Asylstreit:

"Es ist Aufgabe von Regierungen, für Krisen zu planen.



Nichts anderes macht derzeit Österreich mit seiner Grenzschutzübung. Auch wenn es momentan keine Anzeichen für eine neue große Flüchtlingsbewegung wie 2015 gibt: Wer weiß, ob das so bleibt? Österreich sendet damit aber auch ein klares Signal: Wir sind gewappnet, wenn sich die EU-Staaten im Streit um die Zurückweisung an den Grenzen nicht einigen können. Der Wiener Vorstoß ist insofern nicht unbedeutend, weil Österreich am 1. Juli den Vorsitz der EU übernimmt und für ein halbes Jahr die Agenda bestimmt. Beim Top-Thema Migration hat Österreich in Europa eine Menge Mitstreiter, etwa die Osteuropäer. Sie eint der Widerstand gegen Kanzlerin Merkels Flüchtlingspolitik. Allerdings: Eine echte gemeinsame Linie gibt es nicht."