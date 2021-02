Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Astra-Zeneca

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Astra-Zeneca:

"Ja, das Astra-Zeneca-Vakzin ist nicht ganz so wirksam wie die neuartigen Seren.



Aber es ist deutlich wirksamer als zum Beispiel der Grippeimpfstoff. Dieser hilft extrem effizient dabei, die Grippe auszubremsen. Und so wäre es auch bei Corona, wenn möglichst alle mitmachen. Wenn Weltärztechef Montgomery jetzt mahnt, man dürfe die Astra-Zeneca-Probleme nicht wegdiskutieren, man solle Mediziner bitte nur mit Biontech oder Moderna immunisieren, bedient er Ängste, die es auszuräumen gilt. Es ist noch lange nicht genug Corona-Impfstoff für alle da. Wird das, was da ist, nicht maximal genutzt, dann wird das ganze Land im Kampf gegen die Corona-Plage weit zurückgeworfen. Und das wäre weit verheerender als alle vorübergehenden Nebenwirkungen."/DP/he