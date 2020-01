Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Aggressivität/Straßenverkehr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Aggressivität/Straßenverkehr:

"Es manifestiert sich hier ein gesamtgesellschaftlicher Trend: Denn die Verrohung der Sitten ist bekanntlich nicht auf den Straßenverkehr beschränkt.



Die eigenen Interessen über alles zu stellen, den anderen nicht sehen zu wollen - solche Rücksichts- und Respektlosigkeit vergiftet längst auch andere Bereiche des Zusammenlebens, siehe die sogenannten sozialen Netzwerke. Es ist höchste Zeit, energisch gegenzusteuern - auch und gerade im Verkehr. Doch dazu fehlt offenbar der Wille. So mangelt es der Polizei an Überwachungstechnik und Personal. Ohne schärfere Verkehrskontrollen aber geht es nicht. Appelle an die Vernunft reichen alleine nicht aus."/yyzz/DP/he