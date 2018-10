Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur Talfahrt an den Börsen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Talfahrt an den Börsen:

"Die Aktienmärkte beben. Was sich zur Wochenmitte an der Wall Street, aber auch in Deutschland abspielte, war nicht mehr weit weg von einem kleinen Crash.



Nun suchen notorisch nervöse Börsianer ja von Berufs wegen unter jedem Kieselstein nach Anzeichen für bevorstehendes Ungemach. Aber richtig ist, dass sich die Risiken für die Wirtschaft mehren: Die immer mehr Fahrt aufnehmende italienische Etatkrise, die rasch in eine neue Euro-Krise münden kann, Trumps Handelskrieg, der Absturz einiger Schwellenländer, die massive globale Verschuldung bei steigenden US-Zinsen - das ist ein gefährlicher Cocktail. Nach zehn Jahren Super-Boom haben sich viele Bürger und Politiker in Deutschland daran gewöhnt, dass es wohl immer so weitergeht. Es könnte aber auch anders kommen."/yyzz/DP/he