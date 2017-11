Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur CSU

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur CSU:

"Joachim Herrmann ist ein respektabler Kandidat, ein Mann ohne Fehl und Tadel, moderat und ausgleichend, den sie in der Partei wegen seines friedvollen Gemüts "Balu" nennen.



Aber wahr ist auch: Groß gemacht haben die CSU durchsetzungsstarke, wenn nötig brutale Kämpfernaturen wie Strauß, Stoiber und Seehofer. Bei allem Wohlwollen trifft diese Beschreibung nicht auf Herrmann zu, sondern auf Söder. Im Guten, aber auch im Schlechten. Dass sie diesen Söder in der CSU nur mit Geheimabsprachen in irgendwelchen Hinterzimmern stoppen zu können glauben, spricht nicht für die Stärke der Bewerbung Herrmanns. Er hängt, böse ausgedrückt, an Seehofers Strippen. Und er soll diesen an der Macht halten, über den Wechsel von München nach Berlin hinaus."/DP/jha