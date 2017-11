Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur CSU

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur CSU:

"Über allem Streit steht in der CSU der unbedingte Wille, als Volkspartei zu überleben.



Sie wird sich deshalb auf eine neue Machtarchitektur einigen, in deren Mittelpunkt Markus Söder steht. Als Ministerpräsident, nicht als Alleinherrscher, denn dafür ist er im liberalen Flügel der Partei zu unbeliebt. Noch hat es Seehofer in der Hand, selbst als Parteichef und Superminister einer Jamaika-Koalition nach Berlin zu gehen und einen Rest seiner Macht zu retten. Schlägt er diese Option aus, könnte der Parteivorsitz statt an die häufig genannten Kandidaten Manfred Weber und Joachim Herrmann an einen Überraschungsmann aus Oberbayern fallen: an Alexander Dobrindt. Dessen ebenso heftiges wie überraschendes Keilen gegen die Grünen, das in Berlin am Dienstag für so großes Staunen sorgte, darf wohl als Bewerbung für den CSU-Chefsessel verstanden werden."/ra/DP/stb