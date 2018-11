Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum UN-Migrationspakt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum UN-Migrationspakt:

"In Deutschland, das das Migrationspapier dem Vernehmen nach federführend mitentwickelt hat, müsste die Politik eigentlich froh sein für jede Gelegenheit, den Pakt mit ihren Bürger zu diskutieren.



Doch nur Jens Spahn erhebt die Forderung, den CDU-Parteitag mit dem Thema zu befassen und die Zustimmung zum Migrationspakt wenn nötig zu verschieben. Die erschrockene Ablehnung, die Spahn damit beim CDU-Establishment erntet, zeigt, wie wenig die Parteiführung auf die Kraft ihrer Argumente vertraut. Polemischer ausgedrückt: wie sehr die Union heute ihren eigenen Mitgliedern misstraut. Ein Migrationspakt aber, den die Regierung an den Zweifeln vieler Bürger vorbei durchdrückt, wird am Ende die Spaltung der Gesellschaft - und ganz Europas - nur vertiefen./be/DP/he