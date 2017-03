Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum Scheidungsbrief aus London

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" über den anstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU):

"Der Brexit kam nicht aus dem Nichts.



In ihm traf sich das - berechtigte - Gefühl von Bevormundung, Zentralismus, Bürokratie, von der Abgehobenheit der Brüsseler Eliten mit der Zerstörungswut der Populisten. Seither hat sich manches verändert. Vielleicht verstehen die Europahasser heute etwas besser, dass die "Brexiteers", die Trumps und Putins, denen sie voreilig zugejubelt haben, außer nationalistischem Pathos, Lügen und Einschüchterung den Bürgern wenig anzubieten haben. Vielleicht wird man das in zwei Jahren auch im Vereinigten Königreich so sehen. Und wer weiß: Vielleicht ist dann in London eine Regierung im Amt, die die Souveränität besitzt, das bis dahin mit der EU ausverhandelte Scheidungsabkommen noch einmal den Wählern vorzulegen."/ra/DP/tos