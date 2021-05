Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum Kirchentag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Kirchentag:

"Das Christentreffen wird in Erinnerung bleiben als wichtige Wegmarke in der Ökumene.



In verschiedenen Gottesdiensten haben sich die Veranstalter wechselseitig zu Eucharistie und Abendmahl eingeladen. Sie haben - mit dem Segen des Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz - die Teilnahme zur Gewissensentscheidung gemacht, obwohl sich der Vatikan klar dagegen ausgesprochen hatte. Viele Gläubige im Land der Reformation verstehen die Spaltung nicht. Sie sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Kirchen in der Ökumene liegt und leben sie längst. Dass sich immer mehr katholische Amtsträger dem öffnen, ist ein Hoffnungszeichen, das von diesem Kirchentag ausstrahlt."/yyzz/DP/he