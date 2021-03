Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum Corona-Gipfel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Corona-Gipfel:

"In der Coronapolitik naht nun die sensibelste Phase.



Das Virus ist noch mitten unter uns, aber der harte Lockdown nicht länger durchzuhalten. Kanzlerin und Länderchefs müssen morgen den Kurswechsel starten, weg von der brachialen Politik des Zusperrens, hin zu einer behutsamen Kultur des Ermöglichens. Wir brauchen Ideen, Innovationen. Also das, womit viele unserer Unternehmen es zur Weltmarktführerschaft gebracht haben, was der Staat in 16 Jahren Merkel-Regentschaft aber zu oft schuldig blieb. Gleich, ob es um Schnelltests geht oder um eine scharfe Warn-App: Wo es Mut zum Fortschritt bräuchte, regierten zu lange "German Angst" und Bedenkenträgertum. Wir müssen uns wieder ins Gelingen verlieben. Die gestern vorgeschlagenen zwei Gratis-Schnelltest pro Woche für alle sind ein Anfang."/be/DP/he