Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu von der Leyen/Asyl

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu von der Leyen/Asyl:

"2015 wirkt nach.



Die Signale, die die deutsche EU-Chefin mit ihrem Asylplan in Europas Hauptstädte und in die Welt aussendet, unterscheiden sich deutlich von jenen der deutschen Kanzlerin vor fünf Jahren. Abschiebungs-Paten und einen Abschiebungs-Koordinator soll es geben. Auch die neue Härte Athens gegenüber illegaler Migration in der Ägäis fand zuletzt ja den Beifall Brüssels. Von der Leyen macht es den Orbans damit schwerer, weiter in ihrer Fundamentalopposition gegen eine europäische Asylpolitik zu verharren. Auch der Wiener Kanzler Kurz muss sich überlegen, ob sein neuerliches hartes Nein zu mehr EU-Solidarität das letzte Wort sein kann. Denn ganz ohne gemeinsame Verantwortung liefert sich Europa den Erdogans dieser Welt ans Messer."/yyzz/DP/nas