Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Union/Brinkhaus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Union/Brinkhaus:

"Der neue Unions-Fraktionschef ist ein Wirtschaftspolitiker mit regem Interesse an der Steuerpolitik und Gegner einer Ausweitung der europäischen Rettungspolitik.



Für die Bundespolitik, die es sich angewöhnt hat, statt über arbeitende Mittelschicht nur noch über Randgruppen mit und ohne Migrationshintergrund zu reden, ist das nach langem wieder eine gute Nachricht. Viel wird von der neuen Machtarchitektur in der CDU abhängen, davon, ob eine(r) den Mut hat, Merkel auf dem Parteitag im Dezember auch noch den Parteivorsitz streitig zu machen. Dann könnte spätestens nach der Europawahl im Mai 2019 der Weg frei sein für den notwendigen Neuanfang in der Regierung. Der erste Schritt für eine Erneuerung der Union ist getan. Weitere sind erforderlich, damit sich die klassische Mitte jenseits der neuen linken Mittigkeit von Merkel, Groko und Grünen wieder Gehör verschaffen kann."/al/DP/she