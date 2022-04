Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Ukraine/Waffenlieferungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ukraine/Waffenlieferungen:

"Europa rückt unter der Bedrohung zusammen. Schweden, Finnland, sogar die Schweiz und der lange unsichere Kantonist Türkei entdecken gerade (wieder) den Wert einer stabilen Verankerung im Westen. Es wäre gefährlich, wenn Deutschland mit seinem Nein zu Waffenlieferungen einen anderen Weg wählen würde, nämlich den der strategischen Zweideutigkeit und der stillschweigenden Verständigung mit dem Kreml in der Tradition der blauäugigen, einseitig auf Geschäftsinteressen fixierten Politik von Schröder und Merkel. Es gibt nicht wenige Bürger und Politiker bei uns, die so tun, als sei in Wahrheit nicht die Ukraine das Opfer, sondern der deutsche Wohlstand, und die nicht Putins Bomben, sondern die ukrainische Gegenwehr für eine Zumutung halten. Mit einer aktiven Rolle, die Mäßigung und einen kühlen Kopf mit Entschlossenheit verbindet, dient Deutschland dem Frieden in Europa am besten."