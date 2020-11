Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu USA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu den US-Wahlen:

"Ein bisschen weniger Herablassung gegenüber den Amerikanern und ihrer Demokratie täte uns Deutschen ganz gut.



Auch wenn manche Journalisten gerade einen Kriegsberichtserstatterton anschlagen, wenn sie über die USA berichten: Die "Checks and Balances", also die in der Verfassung eingebauten Sicherheitsschalter, funktionieren und werden auch den Stresstest Trump bestehen. Ja, Amerika ist ein polarisiertes Land. Aber die Demokratie lebt. Umgekehrt könnte Deutschland, das alle politischen Gegensätze seit Jahren sorgsam einebnet und von einer Art Allparteienregierung geführt wird, die den Wechsel ausschließt und politische Verantwortung sozialisiert, ein wenig mehr Leidenschaft ganz gut gebrauchen. Man muss ja nicht gleich die Fenster verbarrikadieren."