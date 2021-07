Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Testpflichten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Testpflichten:

"Hoppla, plötzlich Sommer! War ja kaum vorherzusehen.



Anders ist nicht zu erklären, dass der Bund nun, drei Tage vor August und schon mitten in den Sommerferien vieler Länder, plötzlich mit einem Plan für ungeimpfte Rückkehrer daherstolpert. Peinlich ist die Verzögerung schon. In der Sache ist der Vorstoß aber klug und leider nötig. Wer fliegt, ist zu 100 Prozent getestet, genesen oder bestenfalls geimpft. Auf dem Landweg klafft eine Lücke. Die Erfahrung von August 2020 an Bayerns Autobahnen im Südosten (das Test-Chaos lassen wir ausnahmsweise mal beiseite) sind sehr lehrreich. Vor allem bei Familienheimkehrern, vor allem vom Balkan und aus Osteuropa, gab es hohe Infektionsgefahren."/ra/DP/he