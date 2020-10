Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Terror in Nizza/Erdogan

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Terror in Nizza/Erdogan:

"Kaum einen Tag war es her, dass der türkische Präsident Erdogan mehreren EU-Ländern einen "Kreuzzug" gegen den Islam vorgeworfen hatte.



Islamisten in Frankreich haben die Worte aus Ankara offenbar so verstanden, wie sie auch gemeint waren: als Aufruf, sich gegen ihre christlichen Unterdrücker zu "wehren". In Nizza mussten dafür gestern drei unschuldige Menschen sterben. Auf den Terror von vor zwei Wochen reagierte Präsident Macron mit der Verhaftung und Ausweisung führender Islamisten. Doch kann es mit dieser Antwort nicht getan sein. Nicht nur Frankreich, sondern ganz Europa muss sich den geistigen Brandstiftern wie Erdogan zuwenden, die von außen Hass in unsere muslimischen Gemeinden tragen. Wie viele Weckrufe braucht die EU denn bitteschön noch?"/yyzz/DP/fba