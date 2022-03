Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Söder/Putin/Energie

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Söder/Putin/Energie:

"Putin hat seine Maske fallen lassen, und wie kein anderes Bundesland sitzt Bayern in seiner Gasfalle. Zu den fehlenden Atommeilern, Windrädern und Überlandleitungen gesellt sich der fatale Umstand, dass auch per Schiff herbeigeschafftes Flüssiggas den küstenfernen Freistaat kaum erreicht. Der vernachlässigte Aufbau dezentraler "Freiheitsenergien" dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Fürwahr eine energiepolitische Meisterleistung der dauerregierenden CSU! Zum Verhängnis wurde ihr ein fataler Hang zum Populismus. Hässliche Windräder wollten die Bayern-Regenten ihren Bürgern ebenso wenig zumuten wie lästige Strommasten oder gar den furchteinflößenden Anblick eines Atommeilers. Jetzt muss der CSU-Chef hoffen, dass die sich sträubenden Grünen ihm gnädigst den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke gestatten. Die Wahlkampf-Häme der Opposition, ausgerechnet die in Bayern-Fragen unfehlbare CSU habe die Energiesicherheit des Freistaats verspielt, gibt's gratis dazu."/ra/DP/he