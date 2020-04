Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Söder/Laschet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Söder/Laschet:

"Armin Laschet agiert, getrieben vom Bayern Markus Söder, in der Corona-Politik zunehmend nervös.



Besonders eindrucksvoll war das jetzt bei "Anne Will" zu besichtigen. Kein Wunder also, dass sich im Kanzlerrennen die Blicke erwartungsvoll auf Söder richten. Mit der aussichtsreichen Ministerpräsidentenkandidatin aus Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, hat sich jetzt erstmals eine CDU-Grandin öffentlich für ihn ausgesprochen. Mit ihr laufen Teile des bisherigen Merz-Lagers zu Söder über. Noch lässt dieser öffentlich kein Interesse an der Kandidatur erkennen. Doch wer Söder kennt, weiß um seinen Ehrgeiz - und um seine Nerven, die Drahtseilen ähneln. Die bekam schon sein Vorgänger Horst Seehofer brutal zu spüren. Und der war aus härterem Holz geschnitzt als Laschet."/yyzz/DP/nas