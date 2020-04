Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Söder/Exit-Plan

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Söder/Exit-Plan

Nächsten Dienstag will Bayerns Ministerpräsident Söder endlich seinen Exit-Plan aus der Corona-Wüste vorstellen, keinen Tag zu früh.



Denn wie beschwerlich der Weg auch immer sein wird: Die Menschen brauchen eine Perspektive, etwas Licht am Ende des Tunnels. Noch nie, ermittelte soeben das Allensbach-Instituts, waren die Deutschen so hoffnungslos wie jetzt. So unvermeidlich der harte "Lockdown" zunächst auch war, um die Ansteckungswelle zu brechen: Auf die Dauer macht auch Verzweiflung krank und fordert Opfer; umgekehrt können schon vorsichtige Verheißungen wie in Österreich den Optimismus der Menschen beflügeln. Merkels Vorsichtsmethode, die Bürger im Ungewissen zu halten und Lockerungen an immer neue, scheinbar willkürlich wechselnde Kriterien zu knüpfen, kommt damit zu einem Ende.