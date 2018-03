Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Seehofer/Islam

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Seehofer/Islam:

"Auf Dauer ist eine stark unterkomplexe Islam-Botschaft natürlich zu wenig, sie dient der Integration der dazu bereiten Muslime auch nicht.



Mit dem Wirbel um den Islam-Satz geht Seehofers Plan dennoch vorerst auf. Er richtet sich mit seiner Ansage ja weder an die Muslime im Land noch an den schnappatmenden Polit-Betrieb. Er spricht jenen Teil der Bevölkerung an, der die diffuse Angst in sich trägt, durch Zuwanderung, Demografie und gesellschaftlichen Wandel mit einem verschobenen Wertesystem konfrontiert zu werden. Wertkonservative Politik muss auch solchen Menschen signalisieren, ihre Gedanken ernst zu nehmen, ehe man ihnen Veränderung erklären kann."