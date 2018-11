Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Seehofer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" über den angekündigten Rücktritt von Horst Seehofer als CSU-Chef:

"Die gute Nachricht für die Grünen ist: Geht es nach Seehofer, wird er ihnen als Feindbild noch eine Weile erhalten bleiben, jedenfalls solange die Groko hält.



Hingegen können sie in der CSU ihre Freude übers Seehofers Beschluss mit sich selbst, sein Innenministeramt noch eine Weile fortzuführen, noch nicht so recht zeigen. Der listenreichste Fuchs der CSU hat seiner Partei nach aufreizend langer Wartezeit einen Deal unterbreitet. Es ist derselbe, den die Kanzlerin ihrer CDU vorschlägt. Er übernimmt mit dem Rücktritt vom Parteivorsitz seinen Teil der Verantwortung für die Wahlschlappe, will aber sein Regierungsamt behalten. Die CSU dürfte Mühe haben zu erklären, warum sie ihrem eigenen Bald-Ex-Chef den gesichtswahrenden Übergang verweigern sollte, den sie Angela Merkel ohne Murren zubilligt."/zz/DP/tos