Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Risikogebiete/Inland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Risikogebiete/Inland:

"Die Berlin-Kreuzberger Party-Szene hat aktuell Einreiseverbot in Ludwigshafen oder Worms.



Vermutlich werden das beide Seiten recht prima verkraften. Über die Logik dahinter sollte sich aber die Politik grundlegend Gedanken machen. Das System der innerdeutschen Corona-Risikogebiete zerfasert in eine kuriose Kleinstaaterei, seit andere Länder jetzt einzelne Berliner Viertel mit Reise-Einschränkungen belegen. Hyperlokale Ansätze im Corona-Kampf funktionieren bei Schul-Maskenpflicht oder Ausschankverboten. Sie sind gut gemeint, gehen aber in diesem Fall an der Lebensrealität der mobilen Zielgruppe weit vorbei."/yyzz/DP/fba