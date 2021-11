Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Rentenerhöhung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Rentenerhöhung:

"Manche finden die Rentenerhöhung um stattliche 5 Prozent ungerecht.



Im Coronajahr 2021 gab's, anders als für viele Arbeitnehmer, für Rentner statt der eigentlich fälligen Minus- nur eine Nullrunde. Dafür dürfen sie 2022 wieder voll am Aufschwung teilnehmen. Doch für allzu große Aufregung besteht kein Anlass. Auch so steigen die Einkommen der Rentner nicht in den Himmel: Fast den kompletten Zuwachs von fünf Prozent frisst die Inflation auf. Sie trifft vor allem ärmere Rentnerhaushalte, die überdurchschnittlich viel Geld für Heizung und Lebensmittel ausgeben müssen, wo die Preissprünge besonders heftig ausfallen. Außerdem holt sich der Staat einen Teil der höheren Renten über die Steuern wieder zurück."/DP/jha