Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Polizei/Bluttat

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Polizei/Bluttat:

"Es ist ein schriller Alarmruf für uns alle: Wie groß muss der Hass auf den Staat sein, wenn die, die ihn verkörpern, für manche Mitbürger zu so etwas wie Freiwild geworden sind? Seit Jahren erleben wir, wie Menschen ihrer Wut immer ungezügelter freien Lauf lassen, seien es nun rechte Mitläufer auf Corona-Demos oder linksautonome Chaoten bei Hausbesetzer-Aktionen in Berlin oder Leipzig. Und immer trifft es die Polizistinnen und Polizisten, die für ein bescheidenes Einkommen ihren Kopf für uns alle hinhalten. Und die an Leib und Seele Schaden nehmen, wenn Wutbürger aller Art sie als Prellbock für ihre Frustrationen missbrauchen. Unsere Polizei braucht jetzt unsere Empathie und unseren Respekt. Ganz besonders gilt das auf der linken Seite des politischen Spektrums, wo staatliche Uniformierte oft mehr als notwendiges Übel denn als verletzliche Garanten unserer Sicherheit und Freiheit betrachtet werden."