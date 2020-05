Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merkel/Sparsame Vier

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merkel/Sparsame Vier:

"Europa braucht nach den schlimmsten ökonomischen Verheerungen seit dem Krieg einen Rettungsplan, doch wird der diesmal nicht aus Amerika kommen.



Am Ende werden die USA als die unangefochtene digitale Supermacht siegreich aus dieser globalen Krise hervorgehen, ebenso der unterdrückerische Handelsriese China. Will Deutschland in der Welt nicht zum bedeutungslosen Anhängsel werden, muss es sich, gemeinsam mit den Nordländern, um seine leidenden Partner kümmern, darf es als europäischer Hegemon nicht in der Rolle des Chefbuchhalters verharren. Die Kanzlerin weiß das. Gleichwohl dürfte ihr als geübter Verhandlerin der Protestbrief der "sparsamen Vier" im jetzt beginnenden Tauziehen unter deutscher Ratspräsidentschaft zupasskommen, um italienischen Begehrlichkeiten Grenzen zu setzen."/al/DP/he