Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merkel/Seehofer/Söder

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merkel/Seehofer/Söder:

"Da hat Angela Merkel was angezettelt mit ihrem Rückzug, der eigentlich nur bezweckt, dass sie noch eine Weile bleiben darf: Die Börse feiert.



Die CDU blüht auf. Die AfD grämt sich. Und Horst Ich-trete-nicht-zurück-Seehofer schaut dumm aus der Wäsche. Chapeau! Die Kanzlerin mag mit der CSU fremdeln. Aber so gut kennt sie sie doch, um zu wissen, dass ihr eigener Rücktritt der Preis war, den manche in Bayern für Seehofers Sturz verlangten. Merkels Abgang besiegelt auch sein Ende. Während in der CDU ein ganzes Quartett um die Merkel-Nachfolge rangelt, gibt es in der CSU einen klaren Favoriten: Ministerpräsident Markus Söder. Will die geschwächte CSU bei der Gestaltung der Nach-Merkel-Ära in Berlin ein Wörtchen mitreden, muss sie ihre Spitzenämter bündeln. Söder scheute lange das Berliner Haifischbecken. Nach Merkels Rückzug muss er springen."/yyzz/DP/nas