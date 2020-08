Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Maskenpflicht/Arbeitsplatz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Maskenpflicht/Arbeitsplatz:

"Die von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ins Spiel gebrachte Anordnung einer undifferenzierten Maskenpflicht überall am Arbeitsplatz wäre falscher Aktionismus.



Dafür sind die Arbeitswelten viel zu unterschiedlich. Ein solch unverhältnismäßiger Eingriff entspräche auch nicht den neuen RKI-Studienergebnissen, wonach Ansteckungen im Job und in der Schule für das Infektionsgeschehen meist nur eine Nebenrolle spielen. Die meisten Bundesbürger haben die Corona-Regeln stets diszipliniert mitgetragen. Das sollte man nicht durch überzogene Anordnungen gefährden. Die Bürger dürfen jetzt nicht dafür bestraft werden, dass manche Politiker, voran der Bundesgesundheitsminister, ihre Hausaufgaben vor Beginn der Reisezeit nicht gemacht haben und jetzt ein Testchaos an den Grenzen herrscht."/yyzz/DP/he